O retorno emotivo do fotógrafo da AFP Sameer al-Doumy à sua cidade na Síria

Com a queda do regime de Bashar al Assad, o jovem fotógrafo está de volta à sua cidade natal em uma missão com a equipe da AFP, esperando que sua família, separada por anos de guerra, volte a se reunir.

Todo o seu círculo familiar próximo está no exílio, com exceção de uma irmã, que continua em Damasco.

"A casa não mudou, mas os bombardeios destruíram o último andar do edifício", assegura. "A sala de estar continua igual, a querida biblioteca do meu pai continua no lugar", conta o jovem, que tentou, sem sucesso, encontrar objetos de sua infância.

Sameer lembra de seu primeiro contato com a fotografia, depois do fechamento das escolas, saindo para imortalizar as manifestações realizadas em frente à grande mesquita.

"Ficava com a minha câmera no primeiro andar, que dava para a mesquita e depois trocava de roupa para que não me reconhecessem ou prendessem. Filmar as manifestações era proibido", explica.

Em maio de 2017, o jovem decidiu fugir por um túnel escavado pelos rebeldes e acabou parando no enclave rebelde de Idlib, juntamente com ex-combatentes rebeldes e suas famílias.