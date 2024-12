Coreia do Sul é uma 'sociedade superenvelhecida' com uma população em queda

A Coreia do Sul se tornou uma "sociedade superenvelhecida", com 20% de sua população com 65 anos ou mais, de acordo com dados oficiais divulgados nesta terça-feira (24), uma tendência provocada por um declínio alarmante na taxa de natalidade. No ano passado, a quarta maior economia da Ásia registrou 0,7 nascimento por mulher, uma das menores taxas do mundo e muito longe do índice de 2,1 necessário para manter a população atual.

As pessoas com 65 anos ou mais representam 20% (10 milhões) dos 51,2 milhões de habitantes registrados, informou o Ministério do Interior. Com isso, a Coreia do Sul aparece ao lado do Japão, Alemanha e França como uma "sociedade superenvelhecida". Os números também significam que a população idosa mais que dobrou desde 2008, quando era inferior a cinco milhões, segundo o ministério.