Belém se prepara para mais um Natal sem brilho devido à guerra em Gaza

Centenas de fiéis se reuniram nesta terça-feira (24) ao redor da igreja da Natividade na cidade palestina de Belém, que se prepara para mais um Natal apagado, sem grandes celebrações devido à guerra em Gaza. As autoridades locais decidiram pelo segundo ano consecutivo suspender as grandes celebrações públicas. A Praça da Manjedoura não tem decorações, nem a tradicional árvore de Natal gigante, um reflexo do dia a dia sombrio de seus habitantes desde que a guerra entre Israel e o Hamas começou em Gaza.

No Vaticano, o papa Francisco iniciará nesta terça-feira o Ano Santo de 2025, a grande peregrinação internacional para a qual são esperados mais de 30 milhões de fiéis de todo o mundo em Roma.

Nesta véspera de Natal, às 19H00 (15H00 de Brasília), na presença de quase 30.000 pessoas e com transmissão para todo o mundo, o jesuíta argentino abrirá a Porta Santa da basílica de São Pedro do Vaticano, simbolizando o início do Jubileu "ordinário". Em seguida, Francisco presidirá a Missa do Galo na basílica de São Pedro, ocasião em que o pontífice aproveita para chamar a atenção para os conflitos no mundo. No fim de semana, as declarações do papa sobre a "crueldade" dos bombardeios israelenses em Gaza geraram críticas do governo de Israel.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, relatou na segunda-feira "alguns progressos" nas negociações para um acordo sobre os reféns mantidos na Faixa de Gaza desde o ataque sem precedentes do movimento palestino Hamas em outubro de 2023, uma das condições para um cessar-fogo no território palestino. Em Belém, poucos vendedores de café e milho aguardavam clientes na praça da Natividade, que fica no centro da localidade palestina onde, segundo a tradição cristã, nasceu Jesus Cristo. - Alegria limitada -

"Não colocamos uma árvore de Natal, nem decoramos as ruas", explicou à AFP Anton Salman, prefeito de Belém, uma localidade da Cisjordânia ocupada, território palestino separado da Faixa de Gaza, onde o Hamas está em guerra com Israel desde o ataque de milicianos islamista em território israelense em 7 de outubro de 2023. "Limitamos a alegria", afirmou o prefeito. "Queremos (...) mostrar ao mundo que a Palestina continua sofrendo com a ocupação israelense e a injustiça". A igreja terá sua tradicional missa à meia-noite, com a presença do patriarca latino de Jerusalém, Pierbattista Pizzaballa. Mas a data estará centrada na religião, sem o ambiente festivo que costumava tomar as ruas de Belém no Natal.

"Vamos rezar para pedir a Deus que acabe com os nossos sofrimentos", afirmou Salman. Para os cristãos da Terra Santa (quase 185.000 em Israel e 47.000 nos Territórios Palestinos), a religião continua sendo um refúgio. Netanyahu enviou uma mensagem aos cristãos nesta terça-feira e prometeu lutar contra "as forças do mal".