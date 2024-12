Wallace & Gromit estão de volta neste Natal para enfrentar a IA

"Wallace & Gromit - Avengança" estreia exclusivamente na BBC para o público britânico na noite de 25 de dezembro, enquanto o resto do mundo poderá assisti-lo na Netflix a partir de 3 de janeiro.

A animação Wallace & Gromit está de volta em um novo longa-metragem para as festas de Natal, o primeiro em duas décadas, e um gesto de desafio diante do vendaval da inteligência artificial (IA).

Nada mudou de fato para a dupla mais cativante do cinema de animação. Na típica sala de estar britânica de sua casa de tijolos, Wallace, o excêntrico inventor, e Gromit, seu cão fleumático, desfrutam de sua melhor vida: poltrona, bandeja de queijos e chá.

Mas eles não contam que Norbot cairá nas mãos de Feathers McGraw, o pinguim malvado que está preso desde o curta-metragem "Wallace & Gromit: As Calças Erradas", lançado em 1993.

Especialista em limpeza e jardinagem, este assistente com tecnologia de IA promete livrá-los das tarefas domésticas e torná-los ricos.

"Norbot é a melhor invenção de Wallace de todos os tempos", diz o criador da animação, Nick Park, em uma entrevista à AFP.

Vencedor de várias estatuetas do Oscar, Park deu nova vida a uma das técnicas mais antigas do cinema: o stop motion, ou animação quadro a quadro. Um trabalho artesanal meticuloso com bonecos de plasticina feitos à mão.

- "Uma faca muito afiada" -