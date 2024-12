'The Economist' elege Bangladesh como o país do ano em 2024

Todo mês de dezembro, a revista inglesa The Economist escolhe um país do ano. "O vencedor não é o mais rico, mais feliz ou mais virtuoso, mas aquele que mais melhorou nos últimos 12 meses", explica a publicação. Em 2024, o país do ano foi Bangladesh, localizado no sul da Ásia que derrubou Sheikh Hasina, uma autocrata que governou o país por 15 anos. Hasina é filha de Sheikh Mujibur Rahman, considerado o pai da independência do país e o primeiro presidente de Bangladesh. Segundo a Economist, ela se tornou repressiva, manipulou eleições, prendeu opositores e ordenou que as forças de segurança atirassem em manifestantes críticos ao governo. "Enormes somas de dinheiro foram roubadas sob sua administração", diz a justificativa da revista.

Agora, um governo tecnocrático temporário, liderado por Muhammad Yunus, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, conta com o apoio de estudantes, do exército, do empresariado e da sociedade civil. A ordem foi restaurada e a economia estabilizada, diz a publicação.

Apesar dos desafios pela frente, Bangladesh foi o país do ano "por derrubar uma déspota e avançar em direção a um governo mais liberal", conclui a Economist. Países que se destacaram A revista ainda escolheu quatro outros países que foram destaques neste ano. O país vice-campeão é a Síria. A derrubada de Bashar al-Assad, que ocorreu em 8 de dezembro, encerrou meio século de ditadura e 13 anos de uma guerra civil violenta que matou cerca de 600 mil pessoas.