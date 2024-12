Polícia de Nova York prende suspeito pela morte de mulher que foi incendiada em metrô

Policiais de trânsito prenderam o suspeito após receberem um relato de três estudantes do ensino médio que o reconheceram. Eles haviam visto imagens do suspeito capturadas por câmeras de segurança e câmeras corporais de policiais que foram amplamente divulgadas.

Tisch afirmou que o suspeito e a mulher, cujas identidades não foram divulgadas, estavam em um trem do metrô indo até o final da linha no Brooklyn por volta das 7h30. Após o trem parar, imagens das câmeras de vigilância do vagão mostraram o homem caminhando "calmamente" até a vítima, que estava sentada e possivelmente dormindo, e incendiando suas roupas com o que parecia ser um isqueiro.

As roupas da mulher "foram completamente consumidas pelas chamas em questão de segundos", disse Tisch. A polícia não acredita que os dois se conheciam.

Oficiais em patrulha rotineira na estação de metrô Coney Island-Stillwell Avenue sentiram cheiro de fumaça e descobriram a mulher em chamas, parada no meio do vagão. Após o fogo ser apagado, os paramédicos declararam a mulher morta no local. Sem que os policiais soubessem, o suspeito havia permanecido na cena do crime e estava sentado em um banco na plataforma, logo fora do vagão, afirmou Tisch.