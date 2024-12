França: gabinete de Macron anuncia novo governo após colapso por orçamento

O gabinete do presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou um novo governo na segunda-feira, 23, depois do gabinete anterior ter desmoronado em uma votação motivada pelas lutas pelo orçamento do país. O recém-nomeado primeiro-ministro, François Bayrou, reuniu o governo que inclui membros da equipa cessante, dominada pelos conservadores, e novas figuras de origem centrista ou de tendência esquerdista.

Elaborar um orçamento para 2025 será a ordem do dia mais urgente. O novo governo toma posse após meses de impasse político e pressão dos mercados financeiros para reduzir a dívida da França. Nenhum partido detém a maioria na Assembleia Nacional. As décadas de experiência política de Bayrou são consideradas fundamentais nos esforços para restaurar a estabilidade. O partido de extrema-direita de Marine Le Pen ajudou a derrubar o governo anterior e o gabinete de Bayrou procurará contar com legisladores moderados da direita e da esquerda para permanecer no poder.