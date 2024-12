Congressistas dos EUA acusam aliado fiel de Trump de ter violado normas com pagamento em troca de sexo e drogas

Um ex-legislador escolhido como a primeira opção de Donald Trump para chefiar o Departamento de Justiça pagou por sexo em várias ocasiões, inclusive com uma garota menor de idade, de acordo com um relatório do comitê do Congresso dos Estados Unidos divulgado nesta segunda-feira (23).

O documento de 37 páginas é o ponto culminante de uma longa investigação do Comitê de Ética da Câmara (Baixa) que destacou que Gaetz violou as regras do Congresso. Entre outras coisas, o relatório observou que o ex-legislador também usava regularmente cocaína e ecstasy e comprava maconha em seu escritório.