Acidente na BR-116 deixa 41 mortos em Minas Gerais

Tragédia em Teófilo Otoni é a mais letal em rodovias federais pelo menos desde 2007 e maioria das vítimas morreu carbonizada. Polícia investiga as causas do evento.Um acidente rodoviário deixou 41 mortos na madrugada deste sábado (21/12) em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. O episódio envolveu um ônibus, uma carreta e um veículo de passeio, na BR-116, informou o Corpo de Bombeiros mineiro. No sábado, o Corpo de Bombeiros havia confirmado 38 mortes, baseado da lista de passageiros da empresa Emtram (Empresa de Transportes Macaubense). No entanto, a Polícia Civil de Minas Gerais informou neste domingo que ao menos 41 pessoas morreram no acidente, de acordo com a contagem dos corpos que deram entrada no Instituto Médico Legal (IML). Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal, um grande bloco de granito teria se soltado da carroceria da carreta e atingido um ônibus. O veículo perdeu o controle e se chocou contra a carreta. Um carro, que vinha atrás, também se envolveu no acidente. Com o choque, o coletivo tombou e pegou fogo. Segundo o Instituto Médico Legal (IML) de Teófilo Otoni, 38 pessoas morreram. A maior parte delas estava presa às ferragens. 25 corpos foram encontrados totalmente carbonizados. Outras 13 conseguiram sair do ônibus com vida e foram encaminhadas a hospitais da região. A PRF informou que o motorista do caminhão deixou o local antes da chegada dos agentes. O homem, que não teve a identidade divulgada, estava com a carteira de habilitação vencida há dois anos e agora é considerado foragido da polícia. As circunstâncias exatas que levaram ao acidente ainda são apuradas pela polícia. A Polícia Civil trabalha com a linha de investigação de que a carreta trafegava com excesso de peso. Rodovia é a mais letal Segundo levantamento do portal g1 com dados da PRF, esta é a maior tragédia em estradas federais desde 2007, superando o número de mortos em acidentes como o de Nova Itarina, na Bahia, em 2011, quando 33 pessoas morreram após um choque entre um ônibus e uma carreta. A BR-116 é a rodovia federal mais letal do Brasil. Segundo dados da Confederação Nacional do Transporte (CNT), 559 pessoas perderam a vida em toda a sua extensão, 115 delas em Minas Gerais. Lula presta solidariedade O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou neste sábado (21) o acidente rodoviário. Pela rede social X, Lula prestou solidariedade às vítimas e disse que reza pela recuperação dos sobreviventes. "Lamento imensamente e envio minhas orações aos familiares das mais de 30 vítimas fatais do acidente em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Rezo pela recuperação dos sobreviventes dessa terrível tragédia. A Polícia Rodoviária Federal está no local do acidente, e o governo federal se coloca à disposição da prefeitura de Teófilo Otoni e do governo de Minas Gerais para tudo o que for necessário", afirmou. gq/ra (Agência Brasil, ots)