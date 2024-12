Sob segurança reforçada, Alemanha mantém mercados de Natal após atentado

Tradição no país, evento vai manter as portas abertas em diversas cidades. Estados aumentam efetivo policial para garantir segurança.Diversos estados e cidades da Alemanha estão reforçando a segurança nos mercados de Natal após o ataque que deixou ao menos 5 mortos e mais de 200 feridos em Magdeburg, no leste do país, na noite desta sexta-feira (21/12). Estados como Hessen, Bremen, Baixa Saxônia, Renânia-Palatinado e Schleswig-Holstein estão entre os que intensificaram as medidas de segurança neste final de semana. Em Berlim, palco de um atentado terrorista que deixou 13 mortos em 2016 – igualmente em um mercado de Natal –, as autoridades também reforçaram o policiamento nos locais do evento, que costumam lotar. Neste sábado, o chanceler federal alemão Olaf Scholz destacou a importância das feiras natalinas para a população. "Não há lugar mais pacífico e alegre do que um mercado de Natal", disse em visita a Magdeburg neste sábado. "Que ato terrível é esse de ferir e matar tantas pessoas com tamanha brutalidade?" A ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, defendeu que a população pode continuar visitando as feiras natalinas. Em entrevista ao canal ZDF, Faeser afirmou que os estados vão analisar a situação de forma localizada, e que a presença policial será ampliada "apenas onde for necessário". "Por isso, acredito que as pessoas ainda podem frequentar os mercados de Natal", disse, ressaltando que cada um deve avaliar a situação de acordo com o seu próprio julgamento. País vai manter mercados abertos As cidades decidiram manter os mercados abertos apesar do apelo de alguns setores para que o evento seja encerrado mais cedo. Albert Ritter, presidente de uma associação nacional que promove as atrações artísticas em encontros como este, disse que encerrar as atividades enviaria o "sinal errado". "A maneira como celebramos [o Natal] é um sinal de democracia viva e coexistência pacífica", disse Ritter ao jornal Rheinische Post. Markus Lewe, presidente da Associação Alemã de Cidades, explicou que as cidades levam "os alertas de terror das autoridades muito a sério e ajustam regularmente as medidas de segurança no local". "Ao mesmo tempo, apesar do alto nível de esforço, a proteção nunca é absoluta", enfatizou Lewe. Outros países Na Inglaterra, municípios também se organizam para aumentar a segurança nos mercados natalinos. Em Birmingham, por exemplo, os organizadores do festival informaram que os procedimentos de segurança foram revistos e discutidos com as autoridades policiais. O movimento foi repetido pelas autoridades de Viena, na Áustria. "Devido ao incidente em Magdeburg, que não está de forma alguma ligado à Áustria, foi decidido que a polícia intensificará sua presença em Viena com foco nos mercados de Natal da cidade a partir de sábado", disse o porta-voz do município, David Pawlik à agência de notícias AFP. Os mercados de Natal acontecem anualmente em toda a Alemanha. Elesreúnem artesãos e vendedores de comida e vinho quente e são uma tradição no continente europeu que remonta ao fim da Idade Média. Todos os mercados de Natal da Alemanha devem fazer um minuto de silêncio neste sábado, às 19 horas. O mesmo acontece nas partidas de futebol da Bundesliga, o campeonato alemão de futebol. gq/ra (DW, AFP, DPA)