Primeiro-ministro da Eslováquia faz visita surpresa a Putin

“Uma reunião está ocorrendo atualmente no Kremlin entre Vladimir Putin e o primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, em uma visita de trabalho a Moscou”, escreveu a Presidência russa em seu canal no Telegram.

A mensagem foi acompanhada por um vídeo mostrando os dois líderes sorrindo e apertando as mãos antes de se sentarem um ao lado do outro.

Nas últimas semanas, a Eslováquia e a Hungria, também altamente dependentes do gás russo, reclamaram dessa decisão, que os privará de hidrocarbonetos sem alternativas reais no meio da temporada de inverno.

A Ucrânia anunciou durante o verão que não renovaria, após o final do ano, seu contrato com Moscou para transportar o gás russo para a Europa por meio de sua extensa rede de gasodutos.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, não quis dar detalhes sobre as questões discutidas, mas disse que “presumia” que os dois líderes abordariam a questão do encaminhamento do gás russo.

Peskov acrescentou, quando perguntado em uma entrevista pelo jornalista russo Pavel Zarubin, que é intimamente ligado ao Kremlin, que a visita foi planejada “há alguns dias”.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se manifestou na quinta-feira contra um possível mecanismo de trânsito para o gás russo comprado pelo Azerbaijão, uma das opções que estão sendo consideradas.