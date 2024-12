Maior presépio do mundo tem mais de 50 metros, leva seis dia de montagem e envolve 15 viagens de caminhão

Com mais de 50 metros no total, presépio na Espanha é conhecido como o maior do mundo / Crédito: Reprodução/ redes sociais

Montado na cidade de Alicante, no sul da Espanha, o maior presépio do mundo está exposto ao ar livre na tradicional praça "del Ayuntamiento", no coração da província valenciana.

O monumento foi reconhecido oficialmente como o maior presépio do mundo pelo Guinness World Records no dia 1º de dezembro de 2020, e mantém esse título até hoje, com uma impressionante área total de 54,89 metros.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A estrutura é erguida e inaugurada todo ano no dia 7 de dezembro. A montagem, que envolve cerca de 15 viagens de caminhão e pelo menos seis dias de trabalho, é conduzida pelo artista José Manuel García, mais conhecido como "Pachi". Ele é responsável por montar a obra no centro da praça.

El Belén más grande del mundo está en Alicante.



Plaza del Ayuntamiento , Alicante , C.Valenciana.#valenciamitica #valenciamítica #alicante #alacant #ComunidadValenciana #somcomunitat #megusta #navidad pic.twitter.com/vtDW7Y8Hp2 — Valencia Mítica (@MiticaValencia) December 6, 2023 Qual é o tamanho de cada escultura? A escultura de José, o maior personagem do presépio, chama atenção com seus 18,05 metros de altura. Ao lado dele, Maria é representada em uma posição abaixada, com mais de 10 metros de altura. Mais à frente, destaca-se o pequeno Jesus, com mais de 3 metros de altura, deitado na manjedoura.