Caça da Marinha dos EUA é abatido por 'fogo amigo' de cruzador de mísseis americano

Um caça F/A-18 da Marinha dos Estados Unidos na região do Mar Vermelho, no Oriente Médio, foi abatido em um incidente de "fogo amigo", informaram as Forças Armadas do país na madrugada deste domingo, 21. O caça havia acabado de sair do convés do porta-aviões USS Harry S. Truman quando foi abatido por um cruzador de mísseis das próprias forças americanas.

Os dois pilotos que estavam na aeronave conseguiram ejetar da aeronave e foram localizados com vida, um deles com ferimentos leves. Esse foi o incidente mais grave a ameaçar as tropas americanas em mais de um ano de ataques dos EUA contra os rebeldes Houthi do Iêmen. As informações são da AP.