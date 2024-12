Ataques de Israel na Faixa de Gaza matam 20 pessoas em dois dias

Uma escola que servia como abrigo em Gaza foi alvo de um ataque que matou pelo menos oito pessoas, incluindo três crianças, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza.

O exército israelense disse que realizou um ataque preciso contra os militantes do Hamas abrigados lá.

Outros ataques à região incluíram: em Deir al-Balah, no final de sábado, com a morte de pelo menos oito pessoas, sendo três mulheres e duas crianças, de acordo com o Hospital Mártires de Al-Aqsa, que recebeu os corpos.

Em Kahn Younis, neste domingo, houve a morte de um casal logo após a meia-noite, de acordo com o Hospital Nasser. E um ataque a um carro em Gaza matou duas pessoas, de acordo com o Ministério da Saúde./ Associated Press