O segredo dos jeans artesanais japoneses que duram décadas

Eles são como um antídoto para a moda rápida: os jeans japoneses são tingidos à mão com índigo natural e tecidos em teares antigos, depois vendidos a um preço 'premium' para uma clientela seleta. Na pequena fábrica da Momotaro Jeans no sudoeste do Japão, as calças são produzidas para serem usadas por décadas e vêm com uma garantia vitalícia de reparo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Yoshiharu Okamoto mergulha lentamente fios de algodão em uma tigela de líquido azul que mancha suas mãos e unhas à medida que ele repete o processo.

O algodão é importado do Zimbábue, mas o índigo natural é colhido no Japão, com uma cor mais rica do que as imitações sintéticas, de acordo com Okamoto. Ele diz que esse é um método "longo e caro", que era usado para tingir quimonos no período Edo, do século XVII ao XIX. A Momotaro Jeans foi fundada em 2006 pela Japan Blue, uma das poucas produtoras de jeans da cidade litorânea de Kojima, conhecida por seu trabalho artesanal de qualidade.

"Somos muito rigorosos em todos os aspectos da fabricação", disse Masataka Suzuki, presidente da Japan Blue, à AFP. Isso inclui "a qualidade da costura e do tingimento", o que torna essencial trabalhar com artesãos locais. Essas técnicas não são baratas. A linha mais básica de jeans Momotaro é vendida por cerca de 30.000 ienes (1,2 mil reais na cotação atual), e os jeans com mistura de seda custam o dobro.

O produto mais caro da marca, feito à mão em uma máquina de madeira, custa mais de 200.000 ienes (7,7 mil reais na cotação atual). O interesse pela Japan Blue está crescendo entre os compradores estrangeiros, como ocorreu com marcas populares de jeans de luxo, como a Evisu, de Osaka, e a Sugar Cane, de Tóquio. As exportações agora respondem por 40% das vendas. A empresa inaugurou recentemente sua sexta loja em Kyoto, voltada para turistas de alto nível.

- Reputação de "nicho" - A Kojima tem uma longa tradição em algodão e têxteis, e seus tecidos são usados por marcas internacionais de luxo. O mercado de jeans japoneses "cresceu nos últimos 10 a 15 anos", diz Michael Pendlebury, que dirige uma loja de reparos de jeans no Reino Unido chamada'The Denim Doctor'.