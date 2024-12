Le Havre e Montpellier caem na Copa da França para times da 4ª divisão

Lanterna do Campeonato Francês, o Montpellier caiu goleado por 4 a 0 pelo Le Puy, enquanto o Le Havre (17º) se despediu da competição com derrota por 1 a 0 para o Saint-Brieuc.

Le Havre e Montpellier, dois times da elite do futebol francês, foram eliminados na fase de 32-avos de final da Copa da França neste sábado (21) por equipes da quarta divisão.

Já o Brest venceu o Roche-sur-Yon (4ª divisão) por 1 a 0, o Lyon bateu o Feignies-Aulnoye (4ª divisão) por 2-1 e o Nantes goleou por 4 a 0 o Drancy (5ª divisão) nos outros jogos das equipes da elite contra clubes de divisões inferiores.

No último duelo do dia, o Strasbourg se impôs com autoridade sobre o Calais (5ª divisão) e venceu por 3 a 0.

A fase de 32-avos de final da Copa da França continua no domingo, com destaque para dois confrontos entre equipes da Ligue 1.