Croata Ivan Juric é o novo técnico do Southampton

Juric chega para substituir Russell Martin, demitido no fim de semana passado, um dia depois da derrota em casa para o Tottenham por 5 a 0.

Lanterna do Campeonato Inglês, o Southampton anunciou neste sábado (21) o croata Ivan Juric como novo técnico, com um contrato para os próximos 18 meses.

Antes do jogo de domingo contra o Fulham, o Souhampton está no fundo da tabela de classificação, a nove pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento.