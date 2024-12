Resgatadas na Guatemala 160 crianças de seita judaica investigada por abusos

“A operação permitiu o resgate de 160 menores que teriam sido abusados por um membro da seita Lev Tahor”, escreveu Jiménez na rede social X após uma busca na propriedade localizada no município de Oratorio, cerca de 60 km a sudoeste da capital, onde a seita se estabeleceu em 2016.

Autoridades da Guatemala resgataram 160 crianças, nesta sexta-feira (20), de uma propriedade da seita Lev Tahor, um grupo judaico ultraortodoxo investigado por supostos abusos sexuais de menores, informou o ministro do Interior, Francisco Jiménez.

A busca foi liderada pelo Ministério Público e contou com a participação de dezenas de policiais e uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos e assistentes sociais de várias instituições.

“Tolerância zero ao abuso infantil!” , acrescentou o ministro, que especificou que eles tinham o apoio de pessoal do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS).

A seita judaica Lev Tahor estava na mira das autoridades guatemaltecas por denúncias de abuso infantil, casamentos forçados e gravidez na adolescência.

Em outubro, as autoridades realizaram uma busca para verificar a condição dos menores após uma tentativa fracassada em agosto, mas os líderes do grupo mais uma vez os impediram de falar com eles.