Produtores de foie gras tentam alternativas à alimentação forçada de patos e gansos

"Quando meu neto tinha quatro anos me disse: 'vovô, não faça mal aos gansos'", explica Marcel Metzler, produtor de foie gras há 40 anos, e quem, após a fala do neto, experimenta uma alternativa à alimentação forçada.

O francês de 71 anos buscou uma forma de fazer com que o ganso engorde por si só, sem recorrer ao tubo (que é inserido no papo do animal para depositar uma mistura de água e milho).