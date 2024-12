Pouco a pouco, Fed se prepara para impacto da política econômica de Trump

"Nosso país agora perde para todo mundo", declarou Trump em uma coletiva de imprensa esta semana. "As tarifas vão enriquecer nosso país", acrescentou.

O presidente do Fed, Jerome Powell, reconheceu na quarta-feira, após dois dias de reuniões de política monetária e o anúncio de um corte nas taxas básicas de juros, que o programa econômico de Trump - incluindo tarifas, cortes de impostos e deportações em massa - foi discutido pelo banco central.

A possibilidade de tarifas mais altas, como impostos aduaneiros de 25% sobre produtos do México e do Canadá, parceiros dos EUA no Acordo EUA-México-Canadá (T-MEC), traz "incerteza sobre a inflação", disse Powell na quarta.