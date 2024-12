O auge dos detetives matrimoniais na Índia

Para algumas famílias, o primeiro passo quando dois jovens amantes querem se casar não é chamar um padre ou um planejador de casamentos, mas um detetive, como Paliwal, com ferramentas de espionagem de alta tecnologia para investigar o futuro cônjuge.

“Quando minha filha disse que estava apaixonada, eu quis apoiá-la, mas não sem fazer as devidas verificações”, afirma.

Sheela, funcionária pública em Nova Délhi, diz que quando sua filha anunciou que queria se casar com seu noivo, ela imediatamente contratou a detetive Paliwal.

Em um caso recente, o de uma cliente que queria investigar seu futuro marido, Paliwal descobriu uma discrepância de casas decimais no salário.

Sua equipe lida com cerca de oito casos por mês.

Paliwal, 48 anos, que fundou sua agência de detetives Tejas há mais de duas décadas, diz que os negócios estão melhores do que nunca.

“O homem disse que ganhava cerca de US$ 70.700 por ano”, explica Paliwal. “Descobrimos que, na verdade, ele ganhava US$ 7.070.”

A contratação de um detetive pode custar entre US$ 100 e US$ 2.000, um investimento pequeno para famílias que gastam muito mais no próprio casamento.

O escritório de Paliwal tem uma localização discreta em um shopping da cidade, com uma placa para um astrólogo, um serviço ao qual as famílias recorrem com frequência para prever uma data auspiciosa para o casamento.