Diplomatas americanos visitam a Síria para reunião com novos líderes do país

Enviados americanos chegaram à Síria para uma reunião com as novas autoridades do país, dominadas por islamistas, informou o Departamento de Estado. Esta é a primeira missão diplomática oficial enviada por Washington a Damasco desde o início da violenta guerra civil em 2011 e que resultou no início de dezembro na queda do presidente Bashar al Assad, que fugiu para a Rússia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os diplomatas dos Estados Unidos se reunirão com representantes do Hayat Tahrir al Sham (HTS), o grupo à frente da vitoriosa ofensiva rebelde que Washington considera "terrorista", e com membros da sociedade civil síria.