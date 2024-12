Ataque russo provoca uma morte em Kiev

"Segundo as primeiras informações, uma pessoa morreu", anunciou no Telegram o comandante militar da cidade, Sergiy Popko.

Uma pessoa morreu nesta sexta-feira (20) em um ataque com mísseis russos em Kiev, onde correspondentes da AFP observaram colunas de fumaça em várias áreas da capital ucraniana.

O militar acrescentou que as forças russas utilizaram mísseis Kinzhal e Iskander no ataque, que aconteceu às 7H00 (2H00 de Brasília).

As explosões ocorreram depois que a Força Aérea ucraniana emitiu um alerta de ataque iminente com mísseis balísticos.

"Como consequência do ataque inimigo, duas pessoas foram hospitalizadas e destroços caíram em quatro áreas, incendiando carros e edifícios", declarou o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko.

"Mísseis balísticos do norte", advertiu o Exército em uma mensagem no Telegram.

As autoridades ucranianas também informaram sobre ataques com mísseis em outras localidades, como a cidade portuária de Kherson, no sul, onde uma pessoa morreu e seis ficaram feridas.

Os ataques aconteceram um dia após o presidente russo, Vladimir Putin, rejeitar em sua entrevista coletiva anual qualquer possibilidade de trégua para o conflito, iniciado com a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022.