Ao menos 75 mortos em Moçambique pela passagem do ciclone Chido, segundo novo balanço

Após passar pelo oceano Índico, onde devastou o pequeno arquipélago francês de Mayotte, o ciclone atingiu no domingo Moçambique, um dos países mais pobres do mundo, deixando cerca de 800 feridos, principalmente na província de Cabo Delgado, ao norte.

O ciclone Chido deixou ao menos 75 mortos em Moçambique, o país mais afetado no continente africano, segundo um novo balanço atualizado com mais dois óbitos e divulgado nesta sexta-feira (20) pelo Instituto Nacional de Gestão de Riscos e Desastres.

Nas áreas devastadas pela tempestade, onde as rajadas de vento alcançaram 260 km/h, cerca de 330.000 pessoas foram afetadas, de acordo com as autoridades, que decretaram dois dias de luto nacional a partir desta sexta.