Trabalhadores iniciam greve em instalações da Amazon a pouco dias do Natal

Trabalhadores iniciaram nesta quinta-feira (19), a poucos dias do Natal, uma greve em várias instalações da Amazon nos Estados Unidos para reivindicar aumentos salariais, anunciou um sindicato em conflito com a gigante do comércio online.

A medida entrou em vigor às 8h pelo horário de Brasília, após a recusa da direção da empresa em negociar com milhares de funcionários, informou o sindicato The Teamsters em seu site. Esta organização, que representa os motoristas de caminhões de transporte de mercadorias, critica a Amazon por não reconhecê-la e não negociar com seus representantes.