Tottenham vence Manchester United (4-3) e vai às semifinais da Copa da Liga Inglesa

Os 'Spurs' chegaram a abrir 3 a 0, mas se assustaram ao ver o United diminuir para 3 a 2. Após sofrer uma pressão implacável, o Tottenham respirou aliviado com um gol olímpico do astro sul-coreano Son Heung-min numa cobrança de escanteio aos 88 minutos.

O Tottenham avançou às semifinais da Copa da Liga inglesa depois de um jogo dramático no qual venceu o Manchester United por 4 a 3, nesta quinta-feira (19), em Londres.

Antes dessa tensão na reta final, os gols do Tottenham vieram por meio de Dominic Solanke (15' e 54') e o sueco Dejan Kulusevski (46'), enquanto pelo United marcaram o holandês Joshua Zirkzee (63') e o marfinense Amad Diallo (70').

"Ficamos desconectados por oito minutos no início do segundo tempo e acho que perdemos o jogo ali", lamentou o técnico português do United, Ruben Amorim.

"Não fomos a melhor equipe no conjunto da partida, mas acho que fomos melhores durante mais tempo", disse ele.