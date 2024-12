Forças Armadas da China avançam em sua modernização, diz Pentágono

As Forças Armadas da China, que vêm trabalhando para se modernizar há décadas, fizeram progressos recentemente, segundo o relatório anual do Pentágono sobre as capacidades militares de Pequim, citando dados de inteligência e de fonte aberta. De acordo com o relatório, encomendado pelo Congresso dos EUA e divulgado na quarta-feira, o Exército de Libertação Popular (ELP) continua se aprimorando, mas esses esforços foram prejudicados por casos de corrupção que levaram à demissão de comandantes seniores.

Veja a seguir os destaques do relatório:

- Reforço da Marinha - A Marinha da China, a maior do mundo, tem mais de 370 navios e submarinos, em comparação com 340, de acordo com o relatório do Pentágono de 2022. A Marinha também continuou a “aumentar sua capacidade” de realizar missões além da primeira cadeia de ilhas, que inclui Okinawa (Japão), Taiwan e Filipinas, acrescenta.

- Arsenal nuclear - O estoque de ogivas nucleares operacionais da China também aumentou, passando de mais de 500 no ano passado para mais de 600 até 2024, segundo o relatório. O estoque terá mais de 1.000 até 2030, já que a China busca “modernizar, diversificar e expandir rapidamente suas forças nucleares”.

Isso permitiria que a China “alcançasse mais cidades, instalações militares e locais de comando dos EUA do que nunca em um possível conflito nuclear”. - Força Aérea - A Força Aérea do ELP está “alcançando rapidamente as tecnologias” dos padrões dos EUA, segundo o relatório.

Ela está modernizando e desenvolvendo suas próprias aeronaves e sistemas aéreos não tripulados. - Mísseis - A China também está desenvolvendo novos mísseis balísticos intercontinentais que melhorarão “significativamente” sua força com capacidade nuclear e exigirão maior produção de ogivas nucleares, diz o documento.