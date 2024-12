Copa da França tem 32-avos de final com Lens-PSG e Saint Étienne-Olympique de Marselha

Entre sexta e domingo, os 18 clubes da Ligue 1 entrarão na disputa. O PSG terá que viajar ao estádio Bollaert sem o goleiro italiano Gianluigi Donnarumma, que está afastado após sofrer graves lesões faciais na quarta-feira, num pisão involuntário do zagueiro Wilfred Singo, do Monaco.

Os 32-avos de final da Copa da França, fase que começa nesta sexta-feira (20), terá como destaque dois duelos entre equipes da primeira divisão, Lens-Paris Saint-Germain e Saint Étienne-Olympique de Marselha, ambos no domingo, além de várias equipes das divisões inferiores determinadas a surpreender.

Mas, além dos duelos entre times da elite, que se repetem todos os finais de semana do campeonato, as Copas sempre são marcadas por histórias de times menores que conseguem estragar a festa dos 'grandes'.

Este poderá ser o caso do Union Saint-Jean, clube da cidade de Bordeaux que disputa a sexta divisão francesa (Régional 1) e que receberá no domingo o Monaco, atual 3º colocado da primeira divisão francesa.

Outro time de Bordeaux, o Girondins, tradicional do Campeonato Francês, mas atualmente afundado na quarta divisão por problemas financeiros, receberá o Rennes comandado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli, atual 12º colocado da Ligue 1. Assim, o estádio Matmut, um dos mais conhecidos do futebol francês, vai voltar a atrair as atenções da França durante algumas horas.

Outro duelo entre times tão díspares da Copa da França será entre o Still-Mutzig, clube amador da região da Alsácia, da sexta divisão do futebol francês, que receberá o Reims.