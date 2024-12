Alvo de uma enxurrada de processos, Trump ataca a mídia americana

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu, em sua primeira coletiva de imprensa após as eleições de novembro, "endireitar" a imprensa "corrupta" do país, em uma atitude que gera preocupação entre os defensores da liberdade de expressão.

Na segunda-feira, o magnata processou o instituto de pesquisas Ann Selzer, o jornal Des Moines Register e sua empresa matriz, Gannett, por uma pesquisa pós-eleitoral que, equivocadamente, no dia das eleições, o situava em desvantagem no estado de Iowa, no Meio Oeste.

Os advogados de Trump também puseram na mira o famoso jornalista investigativo Bob Woodward por publicar entrevistas gravadas com o presidente. Trump afirma que Woodward - que revelou o escândalo Watergate, que derrubou Richard Nixon em 1974 - estava autorizado a gravá-las com fins jornalísticos, mas não a divulgar os áudios.

Khadijah Costley White, professora adjunta de jornalismo e estudos de meios de comunicação na Universidade Rutgers, afirmou que as ações também poderiam pressionar por uma cobertura jornalística mais favorável ao presidente.

"Se obtiver uma concessão como a que teve com o acordo recente com a ABC News, conseguirá que seus supostos adversários voltem atrás ou assustar a imprensa para que só faça coberturas a seu favor. Todas estas são vitórias", explicou.

- Outras vias de controle -

Também há formas não processuais pelas quais Trump pode lutar contra a imprensa.

Durante seu primeiro mandato (2017-2021), seu governo chegou a passar mais de 300 dias sem dar uma coletiva de imprensa oficial a cargo do secretário de imprensa da Casa Branca.

Mesmo se a Casa Branca com Trump no poder realizar coletivas de imprensa diárias, poderia descartar os assentos reservados para a mídia tradicional.

"Que o primeiro a chegar seja o primeiro a ser atendido. Não há nenhuma razão para que estes grupos de esquerda tenham assento garantido", escreveu o ex-secretário de imprensa da Casa Branca Sean Spicer em recente artigo de opinião no jornal conservador The Washington Times.

Estes supostos grupos "de esquerda" são as emissoras NBC, CBS, CNN e os jornais The New York Times e The Washington Post, veículos que às vezes são considerados de tendência liberal e estão entre os mais respeitados do país.

A ironia é que, mesmo que seu governo bloqueie os veículos tradicionais, o próprio Trump, propenso a dialogar com jornalistas, poderia continua falando com eles mais até que o presidente em fim de mandato, o democrata Joe Biden, que em grande medida evitou dar entrevistas para veículos nacionais.

A imprensa estrangeira também pode esperar mudanças.

Trump escolheu Kari Lake, da linha-dura da campanha eleitoral, como a nova diretora da Voz da América, rede com alcance mundial e programação em diversos idiomas africanos, asiáticos e europeus.

Segundo Trump, Lake ajudará a "garantir que os valores americanos de liberdade e autonomia sejam transmitidos por todo o mundo de forma JUSTA e PRECISA, diferentemente das mentiras difundidas pelos veículos de noticias falsas".

