Zelensky se reúne com líderes europeus e da Otan antes do retorno de Trump

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, terá nesta quarta-feira (18) uma reunião informal com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e outros líderes europeus para discutir os "próximos passos" do conflito com a Rússia.

A pequena reunião de cúpula informal na residência oficial de Rutte em Bruxelas acontece poucas semanas antes do retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos.