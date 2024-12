Rússia prende suspeito de atentado que matou chefe da defesa nuclear

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Igor Kirillov, comandante das forças nucleares, químicas e biológicas de defesa da Rússia, foi morto na terça-feira (17) por uma bomba escondida em uma scooter do lado de fora de seu prédio em Moscou, um dia após o serviço de segurança da Ucrânia ter feito acusações criminais contra ele. Outro militar, assistente do tenente-general, também morreu no ataque. O assassinato foi reivindicado ainda na terça-feira em Kiev por uma fonte do Serviço de Segurança Ucraniano (SBU), que acusou o general de "crimes de guerra".