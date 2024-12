Primeiro caso grave de gripe aviária em humanos nos EUA acende alerta

"O paciente sofre uma enfermidade respiratória grave relacionada com a infecção por H5N1 e atualmente se encontra hospitalizado em estado crítico", indicou o Departamento de Saúde do estado da Louisiana (sudeste) em comunicado. A pasta acrescenta que o paciente tem problemas médicos subjacentes e é maior de 65 anos.

"Ao longo dos mais de 20 anos de experiência mundial com este vírus, a infecção por H5 foi associada anteriormente com enfermidades graves em outros países, incluídas enfermidades que causaram a morte em até 50% dos casos", declarou aos jornalistas Demetre Daskalakis, um diretor dos CDC, em chamada telefônica.

No mês passado, um adolescente do Canadá também foi hospitalizado por um caso grave de gripe aviária.

O sequenciamento genético revelou que o vírus H5N1 no paciente pertencia ao genótipo D1.1, detectado recentemente em aves silvestres e de criação nos Estados Unidos, assim como em pessoas no estado de Washington e na província canadense de Colúmbia Britânica.

"Esta proclamação é uma ação dirigida a garantir que as agências governamentais tenham os recursos e a flexibilidade que necessitam para responder rapidamente a este surto", informou o governador Gavin Newsom em comunicado.

Rebecca Christofferson, pesquisadora da Universidade Estadual da Louisiana, declarou à AFP que a falta de vigilância faz com que não se saiba se há mais contágios de animais para humanos não detectados ou uma transmissão assintomática de pessoa a pessoa.

Alguns casos em seres humanos nos Estados Unidos não provêm de um contato com um animal, mas as autoridades sanitárias estimam que é cedo demais para sugerir uma transmissão de pessoa para pessoa e que o risco à população é baixo.

O genótipo D1.1 difere do B3.13, identificado em vacas leiteiras e que provocou alguns surtos em aves de criação e pessoas com sintomas leves, como conjuntivite.

"Ainda não entro em pânico", disse, e insistiu na necessidade de aumentar a vigilância.

Mas Meg Schaeffer, epidemiologista do Instituto SAS, com sede nos Estados Unidos, declarou recentemente à AFP que, na atualidade, há vários fatores que sugerem que "a gripe aviária está batendo em nossa porta e uma nova pandemia poderia começar a qualquer dia".

Os Estados Unidos armazenaram vacinas contra a gripe aviária. Nesta quarta, um novo estudo revelou resultados promissores de uma vacina experimental com a tecnologia de RNA mensageiro que protegeu com sucesso furões do vírus.