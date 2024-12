Os Altos de Trump, uma colônia israelense no Golã, se prepara para expansão

Após a queda do regime de Bashar al Assad na Síria, a colônia Altos de Trump, localizada nas Colinas de Golã, um território parcialmente ocupado por Israel, se prepara para duplicar sua população nos próximos anos.

Israel conquistou a maior parte do Golã durante a guerra árabe-israelense de 1967 e, em 1981, anexou os dois terços que controla atualmente. Nos últimos dias, decidiu deslocar suas tropas israelenses para uma zona até então supervisionada pela ONU.

O governo israelense aprovou no domingo destinar 40 milhões de séquels (R$ 67,7 milhões) para duplicar a população judia das Colinas de Golã, um plano consequência da queda do presidente Bashar al Assad na Síria, em 8 de dezembro, devido à ofensiva fulmiante de um grupo de forças rebeldes.

No entanto, nos próximos meses, o objetivo é duplicar sua população, afirmou na terça-feira à AFP um dos líderes da comunidade, Yarden Freimann. Em três anos, espera-se que 99 famílias se mudem para as novas habitações.

Desde a queda de Assad, as forças israelenses realizaram centenas de ataques contra instalações militares sírias, pois dizem querer evitar que armamentos caiam em mãos hostis.

Na colônia judia, o novo orçamento foi muito bem recebido, ainda mais após um ano marcado, nesta região, pelos disparos de foguetes e ataques de drones do movimento islamista libanês Hezbollah, apoiado por Irã.

"Estamos muito felizes que o governo compreenda a importância do Golã e a necessidade de investir, não apenas em segurança, mas também no crescimento da comunidade", disse Yaakov Selavan, vice-presidente do chamado Conselho Regional das Colinas de Golã.

"Somos a fronteira nordeste de Israel, não estamos aqui apenas pelas vistas", afirmou, explicando que o ataque de Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023 demonstrou "a necessidade de uma fronteira civil forte".