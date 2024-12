O que se sabe do tsunami de 2004 no sudeste asiático

Sobreviventes e parentes de vítimas comemorarão em 26 de dezembro o 20º aniversário do terremoto, seguido de um tsunami, ocorrido no oceano Índico que deixou mais de 220.000 mortos em quinze países. Um terremoto de magnitude 9.1 em frente ao litoral oeste da ilha indonésia de Sumatra provocou enormes ondas que atingiram a Indonésia, Sri Lanka, Tailândia e outros nove países do Oceano Índico.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Esses são os principais pontos desse tsunami mortal.

- Ondas de 30 metros de altura - A ruptura ocorrida ao longo de uma da falha, uma das mais largas já observada, segundos antes das 07h59 de 26 de dezembro de 2024, provocou uma das catástrofes naturais mais letais da história. A origem do sismo está relacionada à ruptura da zona de subducção entre duas placas, a placa índica e a microplaca Andaman, em 1.200 km.

O tremor gerou ondas de mais de 30 metros de altura e liberou uma energia equivalente a 23.000 vezes a potência da bomba atômica lançada em Hiroshima. A magnitude do terremoto foi avaliada inicialmente em 8.8, mas depois o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) a situou em 9.1, e sua profundidade, em 30 km. O epicentro foi localizado a 160 km ao oeste do litoral de Sumatra.

O vasto arquipélago indonésio tem uma atividade sísmica e vulcânica frequente ao estar localizado no "cinturão do fogo do Pacífico". - Terrível balanço humano - No total, o tsunami causou 226.408 mortos, segundo EM-DAT, uma base de dados mundial sobre catástrofes.

A região mais afetada foi o norte da ilha de Sumatra, onde mais de 120.000 pessoas morreram. A nível nacional, o balanço chegou a 165.708 mortos. As enormes ondas atravessaram o oceano Índico e atingiram o Sri Lanka, a Índia e a Tailândia horas depois. As ondas se deslocaram por quase 800 km/h quando atingiram o máximo de sua velocidade. Isso é mais do que o dobre do que um trem de alta velocidade atinge.