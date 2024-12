Ucrânia mata chefe da defesa nuclear e de armas químicas da Rússia em explosão em Moscou

Algumas horas depois, uma fonte do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) declarou que foram os responsáveis pela explosão.

"Um artefato explosivo colocado em um patinete estacionado perto da entrada de um imóvel residencial foi ativado na avenida Riazanski em Moscou", disse o comitê em um comunicado. "O comandante das forças russas de defesa radiológica, química e biológica, Igor Kirilov, e seu adjunto morreram", acrescentou.

A entrada do edifício foi danificada e as janelas de vários apartamentos foram quebradas, segundo imagens publicadas por meios de comunicação russos. "Foi aberta uma investigação criminal por assassinato de dois militares em Moscou", anunciou o Comitê de Investigação.

Há investigadores no local realizando análises para estabelecer "todas as circunstâncias" do incidente, afirmou a mesma fonte.