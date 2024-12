Rota ferroviária de alta velocidade Berlim-Paris é lançada

Percurso de 1.100 km dura oito horas e atrai passageiros que querem menos impacto ambiental e podem abrir mão da rapidez do avião.A primeira ligação ferroviária direta de alta velocidade entre Paris e Berlim foi inaugurada nesta segunda-feira (17/12), em resposta à crescente demanda europeia por viagens de trem. O percurso tem 1.100 km, passando pelas cidades alemãs de Frankfurt e Karlsruhe e pela francesa Estrasburgo, e dura oito horas. O trem sai uma vez ao dia para ambas as direções e é operado pela empresa alemã Deutsche Bahn (DB), em colaboração com a SNCF da França. Os trens circulam a até 320 km/h na França, mas essa velocidade cai para um máximo de 250 km/h na Alemanha. O serviço reduz em apenas alguns minutos a conexão mais rápida entre as duas capitais por trem – já havia opções que duravam cerca de oito horas e meia, mas com troca de trem. Para efeito de comparação, um voo direto entre as capitais dura cerca de 1h45. De acordo com a operadora ferroviária francesa SNCF, a taxa de ocupação dos novos trens está maior que 80%. "As pessoas gostam de viajar com conforto, em vez de enfrentar o acesso às vezes difícil aos aeroportos", disse o chefe da companhia, Jean-Pierre Farandou. Novo serviço pretende driblar atrasos Por questões ambientais ou pela praticidade, mesmo com preços às vezes mais altos e trajetos mais demorados que avião, muita gente tem optado pelos trilhos. A procura por viagens de trem tem crescido em toda Europa, e rotas de trem noturnas têm se expandido. Na França, há uma proibição de voos domésticos de curta distância se houver uma alternativa ferroviária que leve menos de 2,5 horas. Na Espanha, uma regra semelhante está sendo considerada como parte do plano de ação climática para 2050. Lea Bader, que viajou no trem inaugural de Paris para Berlim, disse à agência de notícias AFP que não hesitou em pegar o trem porque, caso fosse de avião, teria que comprar uma passagem extra para seu violoncelo. Ela disse que o trem também era mais confortável, além da conveniência de não ter que fazer conexão. Das outras vezes, segundo ela, foi "horrível, porque toda vez havia um problema ou um atraso". Um terço dos serviços de trem de alta velocidade da Alemanha registrou atraso em 2023, e o fechamento de linhas devido a reparos ou trabalhos de manutenção é comum. Farandou, da SNCF, disse estar "confiante" de que o novo serviço diurno não terá os mesmos problemas que o serviço noturno entre Paris e Berlim, relançado há um ano após uma pausa de quase dez anos. A viagem à noite dura cerca de 14 horas, e os trens têm cabines para dormir. O serviço noturno tem sofrido atrasos e chegou a ser totalmente interrompido entre agosto e outubro do ano passado devido a obras ferroviárias realizadas no lado alemão. "Símbolo de amizade" entre alemães e franceses A SNCF e a Deutsche Bahn juntas respondem por 30 milhões de viagens entre França e Alemanha, e a ligação direta entre as capitais vem atender a um apetite por mais opções ferroviárias. Os dois países são os mais populosos da União Europeia e também as maiores economias. O prefeito de Berlim, Kai Wegner, comemorou a nova rota ferroviária e disse que ela "também é um bom símbolo da amizade entre a Alemanha e a França". sf (DW, AFP, AP)