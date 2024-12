Rebeca Andrade, a tenacidade que desafiou o reinado de Simone Biles

Cresceu em uma favela e, com talento e resiliência, entrou na elite mundial da ginástica artística. Rebeca Andrade desafiou o reinado de Simone Biles e transformou o panorama olímpico do esporte. Aos 25 anos, Rebeca é a maior medalhista olímpica da história do Brasil, com seis medalhas (dois ouros, três pratas e um bronze).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Duas décadas se passaram desde que ela começou a fazer piruetas nos tablados de uma academia comunitária em Guarulhos, em São Paulo.

Ninguém então poderia imaginar que aquela menina franzina e inquieta se tornaria uma estrela internacional. Ela chamou a atenção do mundo nos Jogos de Tóquio-2020, adiados para 2021 por conta da pandemia. Lá, Rebeca conquistou a medalha de ouro no salto e a prata no individual geral, um marco para a ginástica brasileira. E também uma advertência para a hegemonia dos Estados Unidos, encarnada por Biles, que se retirou inesperadamente da competição devido a uma dificuldade para se orientar no ar durante as provas.

Três anos depois, em Paris-2024, a consagração definitiva, inclusive com Biles de volta e como favorita. A americana conquistou o ouro por equipes, no individual geral e no salto. Mas a brasileira venceu a final do solo, uma vitória que a tornou protagonista de um momento icônico: Biles fazendo reverência no pódio. "Rebeca é incrível, é uma rainha", disse Biles, que reconheceu que a vitória da brasileira "era o certo".

- "Não vou desistir" - Seu estilo único combina potência física, precisão técnica e expressividade, a marca registrada de Rebeca, com exercícios que incorporam movimentos de dança, frequentemente ao ritmo do funk. Tenacidade e resiliência também foram determinantes diante dos inúmeros obstáculos que colocaram sua coragem à prova.

Múltiplas lesões e três cirurgias de joelho entre 2015 e 2019 interromperam sua carreira. Ela contou que não teria superado as adversidades sem o apoio de sua mãe, Rosa, de seu treinador e até de Biles, que no Mundial de 2018 surpreendeu com palavras de incentivo, ao dizer que Rebeca tinha talento e não deveria desistir. "Eu estava sentada, ela estava passando, aí do nada ela sentou do meu lado e falou isso. Eu fiquei superfeliz. Eu falei: 'Meu Deus, a melhor do mundo falando para eu não desistir'. Agora que não vou desistir mesmo", contou à TV Globo.