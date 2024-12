Mundial de Clubes: a ambiciosa e controversa aposta do futebol para 2025

Um espetáculo global necessário ou um abuso para o jogador de futebol? O primeiro grande Mundial de Clubes da Fifa estreia em 2025 nos Estados Unidos com o objetivo de aumentar o interesse e o prestígio desse título. Inspirada na Copa do Mundo de seleções, a competição reunirá 32 times de todos os continentes entre 15 de junho e 13 de julho para coroar o verdadeiro campeão mundial.

Os Estados Unidos, epicentro do futebol internacional nestes cinco anos, abrirão as suas portas a gigantes europeus como Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, que trarão consigo as suas intensas rivalidades da Liga dos Campeões.

Para os grandes nomes do futebol brasileiro, e para os representantes argentinos e mexicanos, será uma grande oportunidade de medir forças com o futebol europeu. No atraente pôster aparecem estrelas como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Erling Haaland e Neymar, num prelúdio da batalha de seleções na Copa do Mundo de 2026 também em território norte-americano. Ao mesmo tempo, destaques desses clubes levantaram a voz contra um calendário cada vez mais sobrecarregado, no qual muitos consideram que este Mundial foi encaixado à força, agora ampliado de sete para 32 equipes, e que será realizado a cada quatro anos.

Ninguém menos que o último vencedor da Bola de Ouro, o espanhol Rodri (Manchester City), avisou que os jogadores estavam "perto" de entrar em greve devido à saturação de jogos que colegas como Virgil Van Dijk e técnicos como Carlo Ancelotti também alertaram. Em outubro, as principais ligas europeias e o sindicato dos jogadores FIFPro apresentaram uma queixa conjunta à Comissão Europeia denunciando que a Fifa abusa da sua posição dominante para elaborar o calendário internacional. - "Uma nova era" -

Em defesa da Fifa, o presidente Gianni Infantino destacou o valor histórico do Mundial de Clubes e deu um golpe de efeito ao anunciar que os seus 63 jogos poderão ser vistos gratuitamente em todo o mundo graças a um acordo com a DAZN. "Começa uma nova era no futebol de clubes", proclamou Infantino. "O futebol uniu o mundo com as Copas do Mundo, o masculino desde 1930 e o feminino desde 1991. Mas faltava algo para determinar qual é o melhor clube do mundo. Agora temos". A bola vai começar a rolar em Miami com o Inter de Messi, que compete como convidado, recebendo o egípcio Al Ahly.

A fase de grupos se estenderá por 11 cidades com duelos marcantes como Real Madrid contra o Al-Hilal de Neymar, Juventus x Manchester City, Paris Saint-Germain x Atlético de Madrid e Bayern de Munique x Boca Juniors. Entre os brasileiros, Palmeiras, Flamengo e Fluminense, serão cabeças de chave e estão em grupos menos complicados do que o do Botafogo. O time paulista terá como principal adversário o Porto, enquanto o rubro-negro vai encarar o Chelsea, e o tricolor o Borussia Dortmund. Já o Botafogo caiu num grupo com duas equipes europeias (PSG e Atlético de Madrid). Os favoritos europeus estão em grupos acessíveis, mas ainda falta ver como estará o seu nível de envolvimento num evento que começa dias após o fim das suas ligas e da Champions League.