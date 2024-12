Mudryk, do Chelsea, testa positivo para substância proibida em antidoping

"Isso foi um choque total, pois nunca usei conscientemente nenhuma substância proibida ou quebrei nenhuma regra. Estou trabalhando em conjunto com minha equipe para investigar como isso pode ter acontecido", afirmou Mudryk em sua conta no Instagram.

"Mykhailo confirmou categoricamente que nunca usou conscientemente nenhuma substância proibida. Tanto Mykhailo quanto o clube agora trabalharão com as autoridades relevantes para estabelecer o que causou o resultado adverso", reiterou o clube de Sfamford Bridge.

O ucraniano de 23 anos foi contratado pelo Chelsea em janeiro de 2023 por 88,5 milhões de libras (R$ 679 milhões na cotação atual) junto ao Shakhtar Donetsk, mas nunca conseguiu se firmar titular absoluto nos 'Blues'.

Nesta temporada, sob o comando do técnico italiano Enzo Mareska, Mudryk participou de 15 jogos e marcou três gols entre todas as competições. A última fez que entrou em campo foi no dia 28 de novembro, quando fechou o placar na vitória do Chelsea por 2 a 0 sobre o Heidenheim, pela Liga Conferência.

No entanto, ele não participou de nenhum dos últimos cinco jogos da equipe, que ocupa a vice-liderança do Campeonato Inglês.