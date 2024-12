Famílias palestinas processam governo dos EUA por ajuda militar a Israel

Dois ex-funcionários do Departamento de Estado disseram aos jornalistas que as autoridades americanas aplicam uma "exceção israelense" informal ao avaliar as ações militares do país.

"A realidade é que Israel opera sob um conjunto diferente de regras. O Departamento de Estado criou esse processo único, oneroso e de alto nível para determinar [que] se aplica apenas a Israel", afirmou Charles Blaha, um ex-funcionário do Departamento de Estado que trabalhou nessas determinações.

Josh Paul, que renunciou ao Departamento de Estado no ano passado em protesto contra a política dos Estados Unidos em Gaza, fez uma avaliação semelhante.