Dólar quebra novo recorde e bate R$ 6,20

A cotação do dólar voltou a bater recorde no Brasil nesta terça-feira (17), superando os R$ 6,20, dando continuidade à desvalorização da moeda brasileira em meio a preocupações persistentes dos investidores sobre o compromisso fiscal do governo Lula.

De acordo com o site do Banco Central, o dólar havia fechado na segunda-feira a R$ 6,05, após alcançar 6,09, outro recorde.

A moeda americana ultrapassou, no final de novembro, a barreira dos R$ 6,00 pela primeira vez na história, depois que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou um pacote de medidas de ajuste fiscal considerado insuficiente pelo mercado financeiro.

O programa de ajuste, que combina revisão de tetos salariais e das aposentadorias militares com redução de impostos para cidadãos de renda média, aumentou a desconfiança do mercado, em vez de assegurar o cumprimento do arcabouço fiscal, a regra que limita o crescimento dos gastos públicos até 2026, quando termina o mandato de Lula.

O presidente rebateu as críticas: "Ninguém nesse país tem mais responsabilidade fiscal do que eu", disse no domingo em entrevista à Globo.