China e EUA podem alcançar 'grandes coisas' juntos, afirma chanceler de Pequim

Wang também fez uma advertência sobre o que chamou de "interferência grosseira" americana na questão de Taiwan, a ilha com governo próprio reivindicada por Pequim como parte de seu território.

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, afirmou nesta terça-feira que Pequim e Washington podem alcançar "grandes coisas" se trabalharem juntos, a poucas semanas da cerimônia de posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

As duas maiores economias do mundo se enfrentaram nos últimos anos em diversos temas, do comércio e tecnologia até os direitos humanos e a crescente beligerância chinesa a respeito de Taiwan.