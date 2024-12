Candidatos às eleições na Alemanha apresentam planos divergentes para recuperação econômica

O chanceler Olaf Scholz, um social-democrata de centro-esquerda, buscará um segundo mandato na eleição parlamentar esperada para 23 de fevereiro - mais de três meses após sua impopular coalizão de três partidos ter entrado em colapso em uma disputa sobre como reavivar a economia estagnada. Scholz espera uma vitória de virada contra o desafiante de centro-direita Friedrich Merz, cujo bloco União Democrática Cristã (CDU, em inglês) lidera todas as pesquisas recentes.

Os principais concorrentes na próxima eleição da Alemanha apresentaram seus planos nesta terça-feira, estabelecendo visões contrastantes de como dar novo vigor à maior economia da Europa e lidar com outras questões como a migração.

Também buscando o cargo mais alto estão o vice-chanceler Robert Habeck, do ambientalista Verdes, o parceiro de coalizão restante de Scholz; e Alice Weidel, da extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD), que está com boas pesquisas, mas não tem chance realista de governar porque outros partidos se recusam a trabalhar com ela.