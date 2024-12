Ao ameaçar com tarifas, Trump cita Brasil como país que 'taxa demais'

Sobre as relações com a China, Trump fez uma série de elogios ao líder Xi Jinping, ainda que não tenha confirmado a presença do chinês em sua posse. Segundo o americano, ambos tinham uma boa relação quando ele estava no poder, mas a pandemia mudou a situação. Ele afirmou que Xi é um amigo e garantiu que "China e Estados Unidos podem resolver todos os problemas do mundo".

Trump anunciou ainda que o Softbank fará um investimento de US$ 100 bilhões nos EUA ao longo dos próximos quatro anos, "demonstrando confiança no mandato". O foco será em inteligência artificial e outras indústrias do futuro. O presidente eleito repetiu uma proposta de que aqueles que investirem mais de US$ 1 bilhão terão facilidades, com licenças federais, incluindo ambientais.

Energia