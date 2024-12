Trump defende Robert Kennedy Jr. como futuro secretário de Saúde

Kennedy, uma das indicações mais polêmicas do próximo gabinete, precisa da aprovação do Senado para ser confirmado como titular da pasta de Saúde.

"Acho que ele será muito menos radical do que imaginam", disse Trump em entrevista coletiva, ao ser perguntado sobre o que diria aos pais preocupados com o risco que seus filhos poderiam correr com uma eventual política antivacina.