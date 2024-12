França: Le Pen diz que teve reunião 'positiva' com premiê sobre orçamento

Líder da extrema-direita da França, Marine Le Pen caracterizou como "positivo" o encontro que teve nesta segunda-feira, 16, com o novo primeiro-ministro do país, François Bayrou, em meio a negociações para a aprovação do orçamento do ano que vem.

Le Pen disse ter entendido haver maior disposição de Bayrou de manter diálogo com a oposição. Para ela, o "método" parece "mais positivo" que o empreendido pelo antecessor de Bayrou, Michel Barnier, que foi destituído do cargo pela Assembleia Nacional após tentar aprovar o orçamento sem o aval do parlamento.