EUA preocupado com ajuda de Pequim à Rússia e 'superprodução' chinesa

Os Estados Unidos expressaram preocupação com a "superprodução" da China e com a ajuda de empresas chinesas à indústria armamentista da Rússia desde a invasão da Ucrânia, indicou o Departamento do Tesouro nesta segunda-feira (16). A declaração foi feita na última quinta-feira, durante um encontro do G20 na África do Sul.

A última reunião do grupo de trabalho econômico entre Estados Unidos e China ocorreu pouco depois de a secretária americana do Tesouro, Janet Yellen, destacar a necessidade de comunicação em todos os níveis entre as duas maiores economias do mundo para evitar a deterioração das relações. Durante o governo de Joe Biden, as tensões econômicas e comerciais foram mantidas sob controle, mas isso pode mudar quando Donald Trump retornar à Casa Branca em 20 de janeiro. O presidente eleito já ameaçou aumentar as tarifas sobre as importações procedentes da China, Canadá e México.

Por enquanto, autoridades americanas têm tentado fortalecer os canais de comunicação em questões econômicas. Durante a reunião do grupo de trabalho na quinta-feira, as partes "discutiram a evolução macroeconômica de cada país, incluindo o impacto do pacote de estímulo recentemente anunciado pela China", informou o Departamento do Tesouro. Também abordaram temas relacionados à dívida e ao apoio a países de baixa renda.