Assad afirma que Síria caiu nas mãos de 'terroristas'

O presidente deposto Bashar al Assad negou, nesta segunda-feira (17), em suas primeiras declarações desde que fugiu da Síria, ter planejado sua partida e classificou os novos dirigentes do país como "terroristas". Assad partiu para a Rússia há pouco mais de uma semana, após uma ofensiva relâmpago liderada pelo movimento islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS) tomar Damasco, encerrando uma ação de 11 dias.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O colapso do regime surpreendeu o mundo e provocou comemorações na Síria e em muitos países com grandes comunidades de sírios exilados desde o início da guerra civil, desencadeada com a violenta repressão aos protestos pró-democracia em 2011.

"Minha saída da Síria não foi planejada, nem aconteceu nas últimas horas da batalha, ao contrário do que dizem certas alegações", afirmou Assad em um comunicado em inglês divulgado pelo Telegram. "Pelo contrário, eu fiquei em Damasco, cumprindo meu dever até a madrugada" de domingo, 8 de dezembro, declarou. Assad explicou que, diante do avanço dos insurgentes em direção à capital, se deslocou para Latakia, na costa do Mediterrâneo, "em coordenação" com a Rússia, um de seus aliados no conflito, para "supervisionar as operações de combate".

"Moscou pediu [...] uma evacuação imediata para a Rússia na noite de domingo", detalhou Assad, acrescentando que agora seu país estava "nas mãos dos terroristas". O grupo HTS, que era um braço sírio da Al Qaeda, afirma ter rompido seus vínculos com o jihadismo, mas continua sendo classificado como "terrorista" por vários governos ocidentais, incluindo Washington e Londres. - Transição "confiável e inclusiva" -

Após uma reação inicial cautelosa, as chancelarias ocidentais intensificaram esforços durante o fim de semana para estabelecer contato com os novos dirigentes sírios, incluindo Abu Mohammed al Jolani, líder do HTS. "Não podemos deixar um vácuo", disse a alta funcionária europeia Kaja Kallas antes de uma reunião de ministros das Relações Exteriores da União Europeia (UE). Ela destacou que a UE avaliará o comportamento do HTS. "Queremos que os eventos caminhem na direção certa. Portanto, analisaremos não apenas o que dizem, mas também o que fazem", indicou.

O enviado especial da ONU para a Síria, Geir Pedersen, reuniu-se no domingo em Damasco com Jolani e reiterou a necessidade de uma transição "confiável e inclusiva", segundo seus assessores. A Espanha planeja o retorno de seu principal diplomata a Damasco, anunciou nesta segunda-feira o chefe da diplomacia espanhola, José Manuel Albares Bueno. O Reino Unido e os Estados Unidos também estabeleceram "contatos diplomáticos" com o HTS.