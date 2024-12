Iniesta se despede em Tóquio em amistoso de lendas entre Barça e Real Madrid

O astro espanhol Andrés Iniesta, que havia anunciado sua aposentadoria em novembro, se despediu do público japonês neste domingo (15) em um 'El Clasico' de jogadores lendários entre Barcelona e Real Madrid, partida amistosa diante de 45 mil espectadores em Tóquio.

Iniesta, de 40 anos e vencedor de uma Copa do Mundo (2010) e duas Eurocopas (2008 e 2012) pela Espanha, deu uma última exibição de seu talento e técnica diante de uma torcida que o viu jogar depois que deixou o Barcelona, o clube com o qual conquistou 32 títulos, incluindo nove campeonatos espanhóis e quatro Ligas dos Campeões em 16 anos vestindo a camisa do Barça.