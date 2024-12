Influencer que fingia ser irmã gêmea morta conta a verdade à avó após 5 anos

Influencer que fingia ser irmã gêmea morta decide contar a verdade à avó cinco anos depois / Crédito: Reprodução/TikTok/@annie_niu

A influenciadora digital chinesa, Annie Niu, conhecida por compartilhar conteúdos de gastronomia e vlogs em seu perfil na rede social TikTok, chocou os seus seguidores ao revelar que contou à família que a irmã gêmea faleceu há cinco anos. O caso viralizou acumulando milhões de visualizações e levantando debates nas redes sociais. @annie_niu I counted 17 photos last time

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora ♬ original sound - Annie Niu

Annie explica que a irmã faleceu há cinco anos devido à meningite viral e que o plano de esconder o acontecimento da família foi inicialmente sugerido por seu pai, temendo o impacto emocional neles, especialmente da sua avó, que tinha 92 anos. Apesar do alívio em finalmente compartilhar a verdade, a revelação causou reações inesperadas em outros membros da família. As tias de Annie retiraram das paredes de casa todas as 17 fotos que incluíam a irmã gêmea falecida. Para manter o segredo, Annie fingia ser sua irmã durante ligações telefônicas em datas comemorativas. Ela também justificava a ausência da irmã com desculpas como viagens ou compromissos. Annie reconheceu o impacto psicológico de manter o segredo por tanto tempo. "Foi difícil e doloroso, mas necessário naquele momento", compartilhou.

Influencer fingia ser irmã falecida: revelação foi motivada por estado de saúde da avó O sigilo foi mantido até este ano, quando a avó de Annie entrou em estado terminal. No leito de morte, o pai decidiu contar a verdade, dizendo à idosa que sua neta já havia partido e estaria "esperando por ela no céu". O avô, no entanto, continua sem saber do falecimento da neta. @annie_niu Replying to @user2946459897670 ♬ original sound - Annie Niu Em vídeos publicados ainda em 2022 e durante este ano de 2024, ela já havia falado sobre sua irmã e da decisão de manter tudo escondido de parte da família.